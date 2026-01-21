CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Orange von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Orange-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 15,16 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 659,631 Orange-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 676,78 EUR, da sich der Wert eines Orange-Papiers am 20.01.2026 auf 14,67 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,23 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Orange zuletzt 39,36 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at