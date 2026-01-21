Orange Aktie
WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308
|Orange-Investition
|
21.01.2026 10:04:21
CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Orange von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Orange-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 15,16 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 659,631 Orange-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 676,78 EUR, da sich der Wert eines Orange-Papiers am 20.01.2026 auf 14,67 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,23 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Orange zuletzt 39,36 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu Orange S.A. (ex France Télécom)
|
14.01.26
|CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orange von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.01.26
|CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
31.12.25