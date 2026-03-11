Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Profitabler Pernod Ricard-Einstieg?
|
11.03.2026 10:03:51
CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pernod Ricard von vor 5 Jahren gekostet
Am 11.03.2021 wurde die Pernod Ricard-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 160,55 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Pernod Ricard-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,229 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.03.2026 auf 72,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 451,95 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 54,81 Prozent eingebüßt.
Alle Pernod Ricard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!