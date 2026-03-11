CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pernod Ricard von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Pernod Ricard-Aktien verlieren können.

Am 11.03.2021 wurde die Pernod Ricard-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 160,55 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Pernod Ricard-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,229 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.03.2026 auf 72,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 451,95 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 54,81 Prozent eingebüßt.

Alle Pernod Ricard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at