Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Lohnende Pernod Ricard-Investition?
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25.11.2026 10:03:42
CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pernod Ricard-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Pernod Ricard-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 98,88 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Pernod Ricard-Papier investiert hätte, hätte er nun 101,133 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 289,64 EUR, da sich der Wert eines Pernod Ricard-Papiers am 24.11.2026 auf 72,08 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27,10 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard bezifferte sich zuletzt auf 17,92 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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