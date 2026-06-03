Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Pernod Ricard-Anlage im Blick
|
03.06.2026 10:03:41
CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pernod Ricard-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde das Pernod Ricard-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 178,85 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Pernod Ricard-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,591 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Pernod Ricard-Aktie auf 61,64 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 344,65 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 65,54 Prozent.
Zuletzt verbuchte Pernod Ricard einen Börsenwert von 15,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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