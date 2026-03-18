CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pernod Ricard von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Pernod Ricard-Investment verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde das Pernod Ricard-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Pernod Ricard-Papier bei 102,05 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 97,991 Pernod Ricard-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 68,42 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 6 704,56 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 6 704,56 EUR entspricht einer negativen Performance von 32,95 Prozent.

Pernod Ricard wurde am Markt mit 17,22 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at