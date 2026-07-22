CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pernod Ricard von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Pernod Ricard-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Pernod Ricard-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 201,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Pernod Ricard-Aktie investiert hätte, hätte er nun 49,554 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.07.2026 gerechnet (64,94 EUR), wäre das Investment nun 3 218,04 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 3 218,04 EUR entspricht einer negativen Performance von 67,82 Prozent.

Pernod Ricard wurde am Markt mit 16,52 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at