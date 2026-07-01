CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pernod Ricard von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Pernod Ricard eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das Pernod Ricard-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 187,00 EUR. Bei einem Pernod Ricard-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 53,476 Pernod Ricard-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.06.2026 3 414,97 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 63,86 EUR belief. Mit einer Performance von -65,85 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Pernod Ricard belief sich jüngst auf 16,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at