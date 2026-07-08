CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pernod Ricard-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Pernod Ricard-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Pernod Ricard-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Pernod Ricard-Papier bei 99,17 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Pernod Ricard-Aktie investierten, hätten nun 1,008 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.07.2026 auf 65,88 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66,43 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 33,57 Prozent eingebüßt.

Pernod Ricard erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at