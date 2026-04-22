CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pernod Ricard-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Pernod Ricard-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit Pernod Ricard-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Pernod Ricard-Anteile betrug an diesem Tag 94,70 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Pernod Ricard-Aktie investiert, befänden sich nun 10,560 Pernod Ricard-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Pernod Ricard-Papiere wären am 21.04.2026 709,19 EUR wert, da der Schlussstand 67,16 EUR betrug. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 709,19 EUR entspricht einer negativen Performance von 29,08 Prozent.

Der Pernod Ricard-Wert an der Börse wurde auf 16,90 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at