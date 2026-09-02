Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Frühe Anlage
|
02.09.2026 10:03:27
CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pernod Ricard von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde das Pernod Ricard-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 106,95 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Pernod Ricard-Aktie investiert hat, hat nun 93,502 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (62,54 EUR), wäre die Investition nun 5 847,59 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41,52 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Pernod Ricard eine Marktkapitalisierung von 16,23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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