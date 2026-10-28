CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pernod Ricard von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Pernod Ricard-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Pernod Ricard-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 108,50 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Pernod Ricard-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,217 Pernod Ricard-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 66,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 612,17 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,78 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard belief sich zuletzt auf 16,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at