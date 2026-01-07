Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Profitable Pernod Ricard-Investition?
|
07.01.2026 10:03:58
CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pernod Ricard-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Pernod Ricard-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Pernod Ricard-Aktie letztlich bei 186,30 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Pernod Ricard-Aktie investiert, befänden sich nun 5,368 Pernod Ricard-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.01.2026 auf 73,36 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 393,77 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 60,62 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Pernod Ricard belief sich jüngst auf 18,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
|18.12.25
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Pernod Ricard Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|18.12.25
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Pernod Ricard Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|18.12.25
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|16.10.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|20.12.24
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|27.11.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|17.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Pernod Ricard Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Pernod Ricard S.A.
|74,58
|1,64%