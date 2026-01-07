Pernod Ricard Aktie

Pernod Ricard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

Profitable Pernod Ricard-Investition? 07.01.2026 10:03:58

CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pernod Ricard-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Pernod Ricard-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Pernod Ricard-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Pernod Ricard-Aktie letztlich bei 186,30 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Pernod Ricard-Aktie investiert, befänden sich nun 5,368 Pernod Ricard-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.01.2026 auf 73,36 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 393,77 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 60,62 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Pernod Ricard belief sich jüngst auf 18,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

18.12.25 Pernod Ricard Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.12.25 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Pernod Ricard Hold Deutsche Bank AG
17.12.25 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
04.12.25 Pernod Ricard Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Pernod Ricard S.A. 74,58 1,64% Pernod Ricard S.A.

