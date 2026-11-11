Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Pernod Ricard-Anlage unter der Lupe
|
11.11.2026 10:03:54
CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pernod Ricard-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Pernod Ricard-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 164,30 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,609 Pernod Ricard-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Pernod Ricard-Papiers auf 72,16 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43,92 EUR wert. Damit wäre die Investition 56,08 Prozent weniger wert.
Der Pernod Ricard-Wert an der Börse wurde auf 17,93 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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