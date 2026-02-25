Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Rentables Pernod Ricard-Investment?
|
25.02.2026 10:04:07
CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pernod Ricard-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 25.02.2025 wurde das Pernod Ricard-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 99,00 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Pernod Ricard-Aktie investierten, hätten nun 101,010 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 507,07 EUR, da sich der Wert einer Pernod Ricard-Aktie am 24.02.2026 auf 84,22 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,93 Prozent verringert.
Am Markt war Pernod Ricard jüngst 21,09 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
