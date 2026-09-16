Publicis Aktie
WKN: 859386 / ISIN: FR0000130577
|Frühes Investment
|
16.09.2026 10:03:41
CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Publicis von vor 10 Jahren abgeworfen
Publicis-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 54,70 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,282 Publicis-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 98,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 806,29 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 80,63 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Publicis einen Börsenwert von 25,06 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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