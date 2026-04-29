CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Publicis von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Publicis-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Publicis-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Publicis-Aktie an diesem Tag bei 52,52 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 190,407 Publicis-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.04.2026 15 053,58 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 79,06 EUR belief. Mit einer Performance von +50,54 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Publicis belief sich zuletzt auf 19,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at