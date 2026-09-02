CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Publicis von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Publicis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Publicis-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Publicis-Aktie letztlich bei 72,42 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Publicis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 138,083 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 725,49 EUR, da sich der Wert einer Publicis-Aktie am 01.09.2026 auf 99,40 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 37,25 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Publicis eine Börsenbewertung in Höhe von 25,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at