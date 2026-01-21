Publicis Aktie

Publicis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859386 / ISIN: FR0000130577

Langfristige Performance 21.01.2026 10:04:21

CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Publicis von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Publicis-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Publicis-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 62,18 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Publicis-Aktie investiert hat, hat nun 1,608 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 136,80 EUR, da sich der Wert eines Publicis-Anteils am 20.01.2026 auf 85,06 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +36,80 Prozent.

Publicis war somit zuletzt am Markt 21,47 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Publicis S.A. 85,94 -1,20% Publicis S.A.

