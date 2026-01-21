CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Publicis von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Publicis-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Publicis-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 62,18 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Publicis-Aktie investiert hat, hat nun 1,608 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 136,80 EUR, da sich der Wert eines Publicis-Anteils am 20.01.2026 auf 85,06 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +36,80 Prozent.

Publicis war somit zuletzt am Markt 21,47 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at