CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Publicis von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Publicis-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 71,76 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Publicis-Aktie investierten, hätten nun 139,353 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 388,52 EUR, da sich der Wert eines Publicis-Papiers am 09.06.2026 auf 88,90 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 23,89 Prozent.

Publicis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at