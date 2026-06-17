Publicis Aktie

Publicis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859386 / ISIN: FR0000130577

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Publicis-Anlage 17.06.2026 10:04:19

CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Publicis von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Publicis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Publicis-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 54,92 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die Publicis-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,821 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.06.2026 167,73 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 92,12 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 67,73 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Publicis belief sich zuletzt auf 22,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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