CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Publicis von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Publicis-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Publicis-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand die Publicis-Aktie an diesem Tag bei 81,76 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,223 Publicis-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.07.2026 gerechnet (93,84 EUR), wäre das Investment nun 114,77 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14,77 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Publicis bezifferte sich zuletzt auf 22,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at