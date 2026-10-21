CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Publicis von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Publicis-Einstiegs gewesen.

Publicis-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Publicis-Aktie betrug an diesem Tag 87,48 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Publicis-Aktie investierten, hätten nun 1,143 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (100,95 EUR), wäre die Investition nun 115,40 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 115,40 EUR entspricht einer Performance von +15,40 Prozent.

Der Publicis-Wert an der Börse wurde auf 25,36 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at