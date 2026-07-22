Publicis Aktie

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WKN: 859386 / ISIN: FR0000130577

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Frühe Anlage 22.07.2026 10:04:24

CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Publicis-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Publicis eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Publicis-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand die Publicis-Aktie an diesem Tag bei 54,36 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 183,972 Publicis-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 843,64 EUR, da sich der Wert eines Publicis-Anteils am 21.07.2026 auf 86,12 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 58,44 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Publicis eine Börsenbewertung in Höhe von 22,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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