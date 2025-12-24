CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Publicis-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Publicis-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Publicis-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 59,80 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,672 Publicis-Aktien. Die gehaltenen Publicis-Anteile wären am 23.12.2025 146,96 EUR wert, da der Schlussstand 87,88 EUR betrug. Mit einer Performance von +46,96 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Publicis einen Börsenwert von 22,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at