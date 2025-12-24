Publicis Aktie
CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Publicis-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Publicis-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 59,80 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,672 Publicis-Aktien. Die gehaltenen Publicis-Anteile wären am 23.12.2025 146,96 EUR wert, da der Schlussstand 87,88 EUR betrug. Mit einer Performance von +46,96 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Publicis einen Börsenwert von 22,18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
