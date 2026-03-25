Publicis Aktie
WKN: 859386 / ISIN: FR0000130577
|Lukrative Publicis-Investition?
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25.03.2026 10:04:44
CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Publicis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Publicis-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 50,24 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Publicis-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,991 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Publicis-Papiers auf 70,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 140,14 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 40,14 Prozent vermehrt.
Am Markt war Publicis jüngst 17,66 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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