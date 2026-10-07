Publicis Aktie
WKN: 859386 / ISIN: FR0000130577
|Frühe Anlage
|
07.10.2026 10:03:42
CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Publicis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 07.10.2021 wurden Publicis-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Publicis-Anteile an diesem Tag 56,90 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Publicis-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 17,575 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 658,35 EUR, da sich der Wert eines Publicis-Papiers am 06.10.2026 auf 94,36 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 65,83 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Publicis belief sich jüngst auf 23,52 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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