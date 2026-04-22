Publicis Aktie
WKN: 859386 / ISIN: FR0000130577
|Publicis-Performance im Blick
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22.04.2026 10:03:49
CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Publicis von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 22.04.2021 wurden Publicis-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Publicis-Papier an diesem Tag bei 51,84 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 19,291 Publicis-Papiere. Die gehaltenen Publicis-Anteile wären am 21.04.2026 1 519,76 EUR wert, da der Schlussstand 78,78 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 51,98 Prozent.
Publicis war somit zuletzt am Markt 19,75 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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