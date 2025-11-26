Publicis Aktie

Publicis-Performance 26.11.2025 10:03:57

CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Publicis-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Publicis-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Publicis-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Publicis-Anteile 63,60 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 157,233 Publicis-Aktien im Depot. Die gehaltenen Publicis-Anteile wären am 25.11.2025 13 160,38 EUR wert, da der Schlussstand 83,70 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 31,60 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Publicis eine Börsenbewertung in Höhe von 20,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

