Publicis Aktie
WKN: 859386 / ISIN: FR0000130577
|Frühes Investment
|
23.09.2026 10:03:49
CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Publicis-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Publicis-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Publicis-Anteile betrug an diesem Tag 80,52 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 124,193 Publicis-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 106,31 EUR, da sich der Wert eines Publicis-Papiers am 22.09.2026 auf 97,48 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +21,06 Prozent.
Am Markt war Publicis jüngst 24,33 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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