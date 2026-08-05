Publicis Aktie

Publicis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859386 / ISIN: FR0000130577

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Investmentbeispiel 05.08.2026 10:03:52

CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Publicis-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Publicis gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Publicis-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Publicis-Anteile bei 73,88 EUR. Bei einem Publicis-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,535 Publicis-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 276,12 EUR, da sich der Wert eines Publicis-Papiers am 04.08.2026 auf 94,28 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 27,61 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Publicis belief sich zuletzt auf 23,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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