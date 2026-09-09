CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Publicis-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Publicis-Aktie Investoren gebracht.

Publicis-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 56,26 EUR. Bei einem Publicis-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,777 Publicis-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 175,86 EUR, da sich der Wert einer Publicis-Aktie am 08.09.2026 auf 98,94 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 75,86 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Publicis betrug jüngst 24,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at