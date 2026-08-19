CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Publicis von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Publicis eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Publicis-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Publicis-Aktie an diesem Tag 55,00 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,818 Publicis-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 185,46 EUR, da sich der Wert eines Publicis-Anteils am 18.08.2026 auf 102,00 EUR belief. Mit einer Performance von +85,46 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Publicis eine Marktkapitalisierung von 25,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at