CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Publicis von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Publicis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Publicis-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Publicis-Anteile bei 92,26 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Publicis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 108,389 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.06.2026 auf 86,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 371,34 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,29 Prozent verringert.

Publicis wurde am Markt mit 22,11 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at