Renault Aktie

Renault für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

Renault-Anlage unter der Lupe 15.04.2026 10:04:18

CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel hätte eine Investition in Renault von vor 5 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Renault-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 15.04.2021 wurde die Renault-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Renault-Aktie an diesem Tag bei 35,32 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 28,313 Renault-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Renault-Papiers auf 31,02 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 878,26 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 12,17 Prozent.

Der Börsenwert von Renault belief sich jüngst auf 8,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
