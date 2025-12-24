Renault Aktie
CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Renault-Investment von vor 5 Jahren verloren
Das Renault-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Renault-Anteile betrug an diesem Tag 36,60 EUR. Bei einem Renault-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,322 Renault-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 971,04 EUR, da sich der Wert eines Renault-Papiers am 23.12.2025 auf 35,54 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 971,04 EUR, was einer negativen Performance von 2,90 Prozent entspricht.
Am Markt war Renault jüngst 10,40 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
