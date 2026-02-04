CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Renault-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Renault gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Renault-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand die Renault-Aktie an diesem Tag bei 49,04 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,039 Renault-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Renault-Papiers auf 30,54 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 62,28 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 37,72 Prozent.

Am Markt war Renault jüngst 9,19 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at