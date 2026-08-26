CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Renault-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Renault-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Renault-Aktie bei 36,41 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Renault-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 274,688 Renault-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 27,39 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 523,69 EUR wert. Mit einer Performance von -24,76 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Renault-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at