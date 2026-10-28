Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Rentabler Renault-Einstieg?
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28.10.2026 10:03:56
CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Renault-Aktie statt. Der Schlusskurs der Renault-Anteile betrug an diesem Tag 30,92 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Renault-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 323,415 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 389,39 EUR, da sich der Wert einer Renault-Aktie am 27.10.2026 auf 25,94 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,11 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 7,51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Renault S.A.
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15:58
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
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15:18
|ROUNDUP: Renault steigert Umsatz im scharfen Wettbewerb leicht - Aktie zieht an (dpa-AFX)
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10:52
|AKTIE IM FOKUS: Renault legen deutlich zu - Hoffnungsschimmer im Autosektor (dpa-AFX)
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09:29
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28.10.26
|Impulsarmer Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich unentschlossen (finanzen.at)
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28.10.26
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28.10.26
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Analysen zu Renault S.A.
|13:51
|Renault Sell
|UBS AG
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:51
|Renault Sell
|UBS AG
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|13:51
|Renault Sell
|UBS AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|28,26
|8,32%
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