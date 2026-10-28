Renault Aktie

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WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

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Rentabler Renault-Einstieg? 28.10.2026 10:03:56

CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor 5 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Renault-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Renault-Aktie statt. Der Schlusskurs der Renault-Anteile betrug an diesem Tag 30,92 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Renault-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 323,415 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 389,39 EUR, da sich der Wert einer Renault-Aktie am 27.10.2026 auf 25,94 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,11 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 7,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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