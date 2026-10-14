Renault Aktie

Renault für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

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Renault-Performance 14.10.2026 10:05:04

CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Renault eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 14.10.2025 wurde die Renault-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Renault-Anteile betrug an diesem Tag 33,63 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Renault-Aktie investierten, hätten nun 2,974 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 81,06 EUR, da sich der Wert einer Renault-Aktie am 13.10.2026 auf 27,26 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,94 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 7,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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