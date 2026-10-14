Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Renault-Performance
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14.10.2026 10:05:04
CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor einem Jahr bedeutet
Am 14.10.2025 wurde die Renault-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Renault-Anteile betrug an diesem Tag 33,63 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Renault-Aktie investierten, hätten nun 2,974 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 81,06 EUR, da sich der Wert einer Renault-Aktie am 13.10.2026 auf 27,26 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,94 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 7,77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Renault S.A.
|
15:59
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Paris: CAC 40-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
10:05
|CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Paris: Zum Start Gewinne im CAC 40 (finanzen.at)
|
13.10.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
13.10.26
|Dienstagshandel in Paris: CAC 40 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.10.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
13.10.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Renault S.A.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|26,49
|-2,68%
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