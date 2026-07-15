CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Renault-Aktie Investoren gebracht.

Am 15.07.2016 wurde die Renault-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Renault-Papier an diesem Tag 74,39 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Renault-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 134,427 Renault-Aktien. Die gehaltenen Renault-Aktien wären am 14.07.2026 3 473,59 EUR wert, da der Schlussstand 25,84 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 65,26 Prozent vermindert.

Alle Renault-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at