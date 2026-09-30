Renault Aktie

Renault für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

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Rentable Renault-Anlage? 30.09.2026 10:03:37

CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Renault-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Renault-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Renault-Papier bei 30,90 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 32,368 Renault-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 843,50 EUR, da sich der Wert einer Renault-Aktie am 29.09.2026 auf 26,06 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 15,65 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Renault eine Börsenbewertung in Höhe von 7,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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