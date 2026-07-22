Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Frühe Anlage
|
22.07.2026 10:04:24
CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Renault-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 33,06 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,025 Renault-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 21.07.2026 78,28 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25,88 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 21,72 Prozent gleich.
Renault wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,51 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Renault S.A.
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12:27
|Anleger in Paris halten sich zurück: Das macht der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
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09:28
|Handel in Paris: CAC 40 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
22.07.26
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
22.07.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
22.07.26
|Optimismus in Paris: Gewinne im CAC 40 (finanzen.at)
|
22.07.26
|CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
22.07.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
21.07.26
|Euronext-Handel: CAC 40 letztendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Renault S.A.
|03.07.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.07.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|26.06.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|12.06.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|08.06.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|03.07.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|26,26
|0,96%