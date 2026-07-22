Renault Aktie

Renault für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

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Frühe Anlage 22.07.2026 10:04:24

CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Renault eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Renault-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 33,06 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,025 Renault-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 21.07.2026 78,28 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25,88 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 21,72 Prozent gleich.

Renault wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,51 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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03.07.26 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Renault Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.07.26 Renault Hold Deutsche Bank AG
01.07.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
30.06.26 Renault Outperform Bernstein Research
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