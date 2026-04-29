Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Renault-Investment im Blick
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29.04.2026 10:03:44
CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 29.04.2025 wurde die Renault-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 47,31 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Renault-Aktie investiert hat, hat nun 2,114 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 63,77 EUR, da sich der Wert eines Renault-Anteils am 28.04.2026 auf 30,17 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36,23 Prozent verringert.
Renault wurde am Markt mit 8,88 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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