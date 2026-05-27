Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Profitabler Renault-Einstieg?
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27.05.2026 10:03:35
CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Renault-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 47,07 EUR. Bei einem Renault-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,245 Renault-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Renault-Aktie auf 28,66 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 608,88 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 608,88 EUR, was einer negativen Performance von 39,11 Prozent entspricht.
Renault markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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