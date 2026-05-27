Renault Aktie

Renault für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Renault-Einstieg? 27.05.2026 10:03:35

CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Renault eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Renault-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 47,07 EUR. Bei einem Renault-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,245 Renault-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Renault-Aktie auf 28,66 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 608,88 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 608,88 EUR, was einer negativen Performance von 39,11 Prozent entspricht.

Renault markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Renault S.A.

mehr Nachrichten