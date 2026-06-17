CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Renault von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Renault-Investment verlieren können.

Vor 10 Jahren wurden Renault-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Renault-Papier an diesem Tag 76,18 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Renault-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,127 Renault-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 365,19 EUR, da sich der Wert eines Renault-Anteils am 16.06.2026 auf 27,82 EUR belief. Mit einer Performance von -63,48 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Renault-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at