CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Renault von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Renault-Aktie Investoren gebracht.

Am 21.01.2021 wurde die Renault-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35,25 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 28,369 Renault-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Renault-Aktie auf 31,85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 903,55 EUR wert. Mit einer Performance von -9,65 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Renault eine Marktkapitalisierung von 8,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

