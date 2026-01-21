Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Langfristige Investition
|
21.01.2026 10:04:21
CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Renault von vor 5 Jahren bedeutet
Am 21.01.2021 wurde die Renault-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35,25 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 28,369 Renault-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Renault-Aktie auf 31,85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 903,55 EUR wert. Mit einer Performance von -9,65 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete Renault eine Marktkapitalisierung von 8,98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
