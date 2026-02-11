CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Renault-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Renault-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Renault-Papier statt. Der Schlusskurs der Renault-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 40,90 EUR. Bei einem Renault-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,453 Renault-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 773,69 EUR, da sich der Wert einer Renault-Aktie am 10.02.2026 auf 31,64 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 22,63 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 8,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at