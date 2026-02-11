Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Renault-Anlage
|
11.02.2026 10:04:06
CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Renault-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Renault-Papier statt. Der Schlusskurs der Renault-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 40,90 EUR. Bei einem Renault-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,453 Renault-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 773,69 EUR, da sich der Wert einer Renault-Aktie am 10.02.2026 auf 31,64 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 22,63 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 8,95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Renault S.A.
|
11.02.26
|CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Renault-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.02.26
|CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Renault-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
28.01.26
|CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
21.01.26