CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Renault-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Renault-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 40,52 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Renault-Aktie investierten, hätten nun 246,822 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Renault-Papiers auf 28,17 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 952,98 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 30,47 Prozent.

Der Börsenwert von Renault belief sich zuletzt auf 8,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at