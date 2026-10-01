Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
|Profitables Société Générale (Societe Generale)-Investment?
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01.10.2026 10:03:17
CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Société Générale (Societe Generale)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 23,05 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie investiert, befänden sich nun 4,339 Société Générale (Societe Generale)-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 301,84 EUR, da sich der Wert einer Société Générale (Societe Generale)-Aktie am 30.09.2026 auf 69,56 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 201,84 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Société Générale (Societe Generale) belief sich zuletzt auf 50,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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