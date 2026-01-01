CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Société Générale (Societe Generale)-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Société Générale (Societe Generale)-Anteile bei 17,02 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,875 Société Générale (Societe Generale)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 31.12.2025 auf 68,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 403,71 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 303,71 Prozent vermehrt.

Société Générale (Societe Generale) wurde am Markt mit 46,56 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at